Тункинские врачи собрали для мобилизованных медицинские наборы

Медики Тункинского района оказали поддержку землякам
В Тункинском районе Бурятии медицинские работники оказали поддержку землякам, попавшим под частичную мобилизацию. На собственные средства они закупили медицинские наборы и направили их бойцам.
- Добровольно собрали собственные средства и закупили медицинские наборы. В данный момент комплекты направлены солдами,- сообщили в Тункинской центральной районной больнице.
Медики Тункинского района оказали поддержку землякам
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