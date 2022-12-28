Белый старец из Бурятии отправится на новогодний фестиваль в Москве

Компанию ему составят Деды Морозы ещё из 13 российских регионов





В российской столице стартовал традиционный новогодний фестиваль под названием «Путешествие в рождество» (). Он продлится по 8 января и развернётся сразу на 32 площадках по всей Москве.Все желающие смогут покататься на бесплатных катках, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах и побывать на гастрономических шоу от ведущих поваров и, конечно, приобрести подарки. А 5 января на мероприятие приедут Деды Морозы из 14 регионов страны. Среди них – и Сагаан Убгэн (Белый Старец) из Бурятии.Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, их можно будет увидеть в парках, ледоколе флотилии «Рэдиссон Ройал», в специальном новогоднем поезде метро и даже на колесе обозрения на ВДНХ.- Хранители зимних традиций расскажут, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Якутии, Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Коми, Тыве, республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе. В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Например, буряты зовут его Сагаан Убгэн, татары и башкиры – Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы – Уэс Дадэ. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большим уважением среди земляков, – рассказали в столичной мэрии.Пообщаться с зимними волшебниками все желающие смогут на нескольких городских площадках. Так, в туристическо-информационном центре парка «Зарядье» Деды Морозы проведут викторину, посвящённую новогодним обычаям в разных уголках страны, в школе «Московских сезонов№ – мастер-класс для детей, а на ВДНХ прокатятся на колесе обозрения и устроят ледовое шоу.