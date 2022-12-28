28 декабря

27 декабря

Популярное

Белый старец из Бурятии отправится на новогодний фестиваль в Москве

Белый старец из Бурятии отправится на новогодний фестиваль в Москве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Компанию ему составят Деды Морозы ещё из 13 российских регионов

В российской столице стартовал традиционный новогодний фестиваль под названием «Путешествие в рождество» (возрастное ограничение – 0+). Он продлится по 8 января и развернётся сразу на 32 площадках по всей Москве.

Все желающие смогут покататься на бесплатных катках, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах и побывать на гастрономических шоу от ведущих поваров и, конечно, приобрести подарки. А 5 января на мероприятие приедут Деды Морозы из 14 регионов страны. Среди них – и Сагаан Убгэн (Белый Старец) из Бурятии.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, их можно будет увидеть в парках, ледоколе флотилии «Рэдиссон Ройал», в специальном новогоднем поезде метро и даже на колесе обозрения на ВДНХ.

- Хранители зимних традиций расскажут, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Якутии, Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Коми, Тыве, республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе. В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Например, буряты зовут его Сагаан Убгэн, татары и башкиры – Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы – Уэс Дадэ. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большим уважением среди земляков, – рассказали в столичной мэрии. 

Пообщаться с зимними волшебниками все желающие смогут на нескольких городских площадках. Так, в туристическо-информационном центре парка «Зарядье» Деды Морозы проведут викторину, посвящённую новогодним обычаям в разных уголках страны, в школе «Московских сезонов№ – мастер-класс для детей, а на ВДНХ прокатятся на колесе обозрения и устроят ледовое шоу.

Саган Убугун Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Тункинские врачи собрали для мобилизованных медицинские наборы
Тункинские врачи собрали для мобилизованных медицинские наборы
Общество, 28.12.2022
Медики Тункинского района оказали поддержку землякам
Белый старец из Бурятии отправится на новогодний фестиваль в Москве
Белый старец из Бурятии отправится на новогодний фестиваль в Москве
Общество, 28.12.2022
Компанию ему составят Деды Морозы ещё из 13 российских регионов
В Бурятии вплотную взялись за профилактику сибирской язвы
В Бурятии вплотную взялись за профилактику сибирской язвы
Общество, 28.12.2022
Последние вспышки заболевания в республике фиксировали 14 лет назад
Врач из Бурятии рассказал о трёх стадиях опьянения
Врач из Бурятии рассказал о трёх стадиях опьянения
Общество, 28.12.2022
Он посоветовал жителям республики не злоупотреблять алкоголем на новогодних праздниках 
Студенты исполнили гимн Бурятии
Студенты исполнили гимн Бурятии
Общество, 28.12.2022
Клипом они поздравили жителей республики с наступающим Новым годом
Из жизни ушла бывшая замглавы полпредства Бурятии
Из жизни ушла бывшая замглавы полпредства Бурятии
Общество, 28.12.2022
Галина Дондокова проработала там четверть века
В Бурятии росгвардейцы поздравили детей из «Аистёнка» с Новым годом
В Бурятии росгвардейцы поздравили детей из «Аистёнка» с Новым годом
Общество, 28.12.2022
Они подарили детскому дому посудомоечную машину
Жительнице Бурятии не проиндексировали пенсию
Жительнице Бурятии не проиндексировали пенсию
Общество, 28.12.2022
Женщина обратилась за помощью в прокуратуру  
Жителям Бурятии дали советы по выбору красной икры
Жителям Бурятии дали советы по выбору красной икры
Общество, 28.12.2022
Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор
В Улан-Удэ три дома останутся без холодной воды
В Улан-Удэ три дома останутся без холодной воды
Общество, 28.12.2022
Её отключат на семь с лишним часов
Актрису из Бурятии номинировали на «Золотой орёл»
Актрису из Бурятии номинировали на «Золотой орёл»
Общество, 28.12.2022
Историческая драма «Сердце Пармы» вошла в шорт-лист престижной кинопремии
Врачи Тункинской больницы подарили подарки медикам-ветеранам
Врачи Тункинской больницы подарили подарки медикам-ветеранам
Общество, 28.12.2022
Всего сотрудники больницы посетили дома более 118 ветеранов
Не все осуждённые в Улан-Удэ обеспечены вещевым имуществом
Не все осуждённые в Улан-Удэ обеспечены вещевым имуществом
Общество, 28.12.2022
Нарушение выявила прокурорская проверка 
В Бурятии пройдёт второй этап кубка по ориентированию
В Бурятии пройдёт второй этап кубка по ориентированию
Общество, 28.12.2022
Соревнования проведут в Кабанском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^