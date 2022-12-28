В Бурятии выбрали лучших футболистов и тренеров

Общество, Фото: пресс-служба федерации футбола РБ

Награды получили игроки чемпионата республики по футболу



В Бурятии прошло вручение индивидуальных наград игрокам чемпионата республики по футболу среди мужских команд. Об этом сообщает федерация футбола РБ.



«Лучшим игроком» стал игрок команды ФК «Бурятия-Дорожник» Алексей Рябованов. Сразу две номинации «Лучший нападающий» и «Лучший бомбардир» получил игрок команды «ВСГУТУ» Фёдор Есифиди.



«Лучшим полузащитником» был признан игрок команды ФК «Бурятия-Дорожник» Батор Бурункуев. В номинации «Лучший защитник» был награждён игрок команды «БГУ» Павел Синаторов.



«Лучшим вратарём» был назван игрок команды «БГУ» Владимир Киселёв. «Лучшим тренером» чемпионата РБ по футболу стал тренер команды «ВСГУТУ» Леонид Иванов .



Также индивидуальные награды получили:

- Андрей Атутов - «Лучший тренер» первенства республики Бурятия по футболу среди женских команд;

Елизавета Горбунова - «Лучший игрок» первенства РБ по футболу среди женских команд.

