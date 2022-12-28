28 декабря

27 декабря

Популярное

В Улан-Удэ поощрили лучших работников коммунальной службы города

В Улан-Удэ поощрили лучших работников коммунальной службы города
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Их наградили сертификатами для отдыха на курортах

Сегодня, 28 декабря, на планёрном совещании в администрации Улан-Удэ поздравили победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший работник». Им вручили сертификаты на 40 тысяч рублей для отдыха на курортах Аршан и Горячинск.

В МБУ «Горсвет» в номинации «Лучший водитель» победил водитель автомобиля УАЗ оперативно-выездной бригады Анатолий Антонов, в номинации «Лучший электромонтёр» – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Пётр Лобанов.

Для водителя УАЗ оперативно-выездной бригады Анатолия Антонова планёрка мэра – дело нeпpивычное. Он работает на предприятии с 2003 года.

– Для меня это было неожиданно, впервые нас так чествуют на планёрке у мэра. Это командная работа. У нас дружный коллектив. Всех поздравляю с наступающим Новым годом! - сказал Анатолий Матвеевич.

В МБУ «Комбинат по благоустройству» в номинации «Лучший водитель» победил водитель автомобиля самосвал КамАЗ Роман Панихалов, в номинации «Лучший уборщик» – уборщик территории Желазнодорожного участка Татьяна Симонова, в номинации «Лучший рабочий» –рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Андрей Спиридонов.

Уборщица территорий по Железнодорожному району Татьяна Симонова работает в комбинате по благоустройству более 16 лет.

- Я очень рада получить такую награду за нашу работу. Обязательно съездим на отдых всей семьей. Конечно, для меня было приятной неожиданностью, что нас сегодня здесь наградили, - поделилась Татьяна Симонова.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, конкурс профессионального мастерства проводится для повышения мотивации работников, стимулирования к повышению квалификации, продвижения активных и талантливых работников.

Улан-Удэ награждение коммунальное хозяйство администрация Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дзюдоистка из Бурятии победила на всероссийских соревнованиях
Дзюдоистка из Бурятии победила на всероссийских соревнованиях
Общество, 28.12.2022
Спортсменка выиграла 4 поединка в весе до 48 кг
В Бурятии отметили лучших педиатров и акушеров-гинекологов
В Бурятии отметили лучших педиатров и акушеров-гинекологов
Общество, 28.12.2022
Названы призёры профессионального конкурса среди работников медицинских организаций
В Улан-Удэ поощрили лучших работников коммунальной службы города
В Улан-Удэ поощрили лучших работников коммунальной службы города
Общество, 28.12.2022
Их наградили сертификатами для отдыха на курортах
В Бурятии с того света вытащили 54-летнего мужчину со страшной раной
В Бурятии с того света вытащили 54-летнего мужчину со страшной раной
Общество, 28.12.2022
Он истекал кровью и был в шоковом состоянии
Школьники Бурятии отправили открытки морякам корвета «Алдар Цыденжапов»
Школьники Бурятии отправили открытки морякам корвета «Алдар Цыденжапов»
Общество, 28.12.2022
Добрые весточки дети написали на фотооткрытках
В Иркутской области полицейские спасли замерзающую в лесу пару
В Иркутской области полицейские спасли замерзающую в лесу пару
Общество, 28.12.2022
Испуганная женщина посреди ночи позвонила в полицию и попросила о помощи
Мэр Улан-Удэ о подготовке к предстоящим праздникам: «Мы должны быть во всеоружии»
Мэр Улан-Удэ о подготовке к предстоящим праздникам: «Мы должны быть во всеоружии»
Общество, 28.12.2022
В столице Бурятии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Горки в центре Улан-Удэ оборудовали «тормозами»
Горки в центре Улан-Удэ оборудовали «тормозами»
Общество, 28.12.2022
Приспособление позволит не укатиться слишком далеко 
В Улан-Удэ осуждённые слепили кроличью пару
В Улан-Удэ осуждённые слепили кроличью пару
Общество, 28.12.2022
В колонии прошёл творческий конкурс
На маршруте №1 в Улан-Удэ увеличилось число автобусов
На маршруте №1 в Улан-Удэ увеличилось число автобусов
Общество, 28.12.2022
В этой связи изменилось расписание в будни
Главную ёлку Улан-Удэ откроют 29 декабря
Главную ёлку Улан-Удэ откроют 29 декабря
Общество, 28.12.2022
Родителей с детьми зовут на открытие
Большая часть жителей Улан-Удэ всё успела к Новому году
Большая часть жителей Улан-Удэ всё успела к Новому году
Общество, 28.12.2022
Остальная часть покупает подарки и делает уборку в доме
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать зелёный горошек для «Оливье»
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать зелёный горошек для «Оливье»
Общество, 28.12.2022
Специалисты советуют покупать консервы полугодовой давности

В Улан-Удэ открылась единственная официальная ледовая переправа
В Улан-Удэ открылась единственная официальная ледовая переправа
Общество, 28.12.2022
Пользоваться автозимником можно только в светлое время суток

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^