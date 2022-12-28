В Улан-Удэ поощрили лучших работников коммунальной службы города

Их наградили сертификатами для отдыха на курортах
Сегодня, 28 декабря, на планёрном совещании в администрации Улан-Удэ поздравили победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший работник». Им вручили сертификаты на 40 тысяч рублей для отдыха на курортах Аршан и Горячинск.
В МБУ «Горсвет» в номинации «Лучший водитель» победил водитель автомобиля УАЗ оперативно-выездной бригады Анатолий Антонов, в номинации «Лучший электромонтёр» – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Пётр Лобанов.
Для водителя УАЗ оперативно-выездной бригады Анатолия Антонова планёрка мэра – дело нeпpивычное. Он работает на предприятии с 2003 года.
– Для меня это было неожиданно, впервые нас так чествуют на планёрке у мэра. Это командная работа. У нас дружный коллектив. Всех поздравляю с наступающим Новым годом! - сказал Анатолий Матвеевич.
В МБУ «Комбинат по благоустройству» в номинации «Лучший водитель» победил водитель автомобиля самосвал КамАЗ Роман Панихалов, в номинации «Лучший уборщик» – уборщик территории Желазнодорожного участка Татьяна Симонова, в номинации «Лучший рабочий» –рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Андрей Спиридонов.
Уборщица территорий по Железнодорожному району Татьяна Симонова работает в комбинате по благоустройству более 16 лет.
- Я очень рада получить такую награду за нашу работу. Обязательно съездим на отдых всей семьей. Конечно, для меня было приятной неожиданностью, что нас сегодня здесь наградили, - поделилась Татьяна Симонова.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, конкурс профессионального мастерства проводится для повышения мотивации работников, стимулирования к повышению квалификации, продвижения активных и талантливых работников.
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