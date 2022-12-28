Врач из Бурятии рассказал о трёх стадиях опьянения



Главврач республиканского врачебно-физкультурного диспансера и главный внештатный специалист по спортивной медицине Ярослав Шубин рассказал, чем грозит чрезмерное употребление спиртного в новогодние праздники. По его словам, такого понятия как «культура пития» не существует в принципе.



- Не злоупотребляйте алкоголем в новогодние праздники. А самый разумный подход – вообще отказаться от спиртных напитков, – отмечает Ярослав Шубин. – Алкоголь крайне токсичен для организма. За первой, эйфорической стадией лёгкого опьянения следует вторая, гораздо менее приятная, сопровождающаяся потерей самоконтроля, нарушением координации и неадекватным поведением.



Если на этом этапе не остановиться (а в новогоднюю ночь здесь часто всё только начинается), наступает следующая стадия.



- Она самая «неаппетитная» и опасная для здоровья и характеризуется неспособностью самостоятельно двигаться, потерей сознания, рвотой, судорогами и т. д, – перечисляет главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера. – Алкогольное опьянение чревато обострением хронических заболеваний, включая те, о которых человек даже не подозревает. Результат может оказаться печальным – вплоть до летального исхода.



Руководитель медучреждения предложил другие способы провести время весело и с пользой.



- Можно сходить с детьми на каток, на горки, выехать за город, или отправиться в спортзал, бассейн, заняться хобби, встретиться с друзьями... Очень помогает отвлечься от любой зависимости мини-ремонт, какая-то перестановка дома, – подчеркнул Шубин.

