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Дзюдоистка из Бурятии победила на всероссийских соревнованиях

Дзюдоистка из Бурятии победила на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:скриншот
Спортсменка выиграла 4 поединка в весе до 48 кг

24 декабря в Новосибирске в 41-й раз прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Дружба народов». В турнире приняли участие 105 дзюдоистов 2004 года рождения и старше, имеющие разряд не ниже первого спортивного. Спортсмены приехали из 22 регионов страны.

Молодой педагог школы «Кодокан» городского дворца детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ, действующая спортсменка по дзюдо и самбо Валерия Солдатова стала чемпионкой всероссийского турнира. Она подтвердила звание мастера спорта.

Спортсменка боролась в весе до 48 кг. Валерия провела 4 поединка, выиграв у соперниц из Новосибирска, Алтая, Хакасии и Иркутской области.

После небольшого перерыва Валерия примет участие в первенстве Дальневосточного федерального округа до 23-х лет, которое пройдёт в Улан-Удэ 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
дзюдо всероссийские соревнования спорт Бурятия Улан-Удэ

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