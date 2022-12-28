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В Бурятии вплотную взялись за профилактику сибирской язвы

В Бурятии вплотную взялись за профилактику сибирской язвы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последние вспышки заболевания в республике фиксировали 14 лет назад

На недавнем заседании противоэпизоотической комиссии под председательством зампреда правительства, главы Минсельхоза Бурятии Галсана Дареева обсуждалась профилактика сибирской язвы среди животных и людей. Это острое инфекционное заболевание, которое может проявляться на коже, в лёгких и кишечнике. Летальность от него практически стопроцентная, рассказали в управлении ветеринарии Бурятии.

Время от времени в регионе фиксируют случаи сибирской язвы. Основной источник заражения – неопределённые сибиреязвенные захоронения (СЯЗ). Только по официальным данным, в Бурятии 342 стационарно неблагополучных пункта Удалось установить точное месторасположение 18 СЯЗ.

Последние вспышки заболевания регистрировали в 2007 году в Тунке во время засушливого лета и в 2008-ом – в Баргузинском районе, после семи лет засухи. Также выносу спор бактерий из почвы способствовали распашка и земляные работы в местах захоронения животных.

Сотрудники госветслужбы ежегодно исследуют имеющиеся сибиреязвенные захоронения на соответствие правилам и нормам и отбирают пробы почвы. В 2022 году взяли 990 таких образцов. Все результаты – отрицательные.

Один раз в год в местах с достоверно установленными границами захоронений скота, павшего от сибирской язвы, проводится обеззараживание на общей площади в 24 тысячи квадратных метров. Одна из основных и эффективных мер профилактики – вакцинация, которая также проводится каждый год. За 11 месяцев в республике процедуру провели 1 177 002 раза. Привить удалось 639 628 голов КРС и 489 909 – мелкого рогатого скота, 46 494 лошадей и 971 оленя. Охватить до января должны ещё 4 517 голов.

Главам муниципальных образований поручили завершить мероприятия по оформлению прав на бесхозные СЯЗ, а управлению ветеринарии, Роспотребнадзору и другим заинтересованным ведомствам – заняться созданием единой базы неблагополучных по сибирской язве пунктов.
сибирская язва болезнь

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