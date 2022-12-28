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В Бурятии подвели итоги крупных всероссийских конкурсов

В Бурятии подвели итоги крупных всероссийских конкурсов
Общество,  Фото:пресс-служба РЭБЦ РБ
В столице республики прошло награждение победителей региональных этапов

26 декабря в Улан-Удэ состоялось торжественное награждение победителей и призёров региональных этапов всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (ММР) и всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» (ЮИОС). Мероприятие прошло в стенах ресурсного эколого-биологического центра Республики Бурятия.

Региональный этап всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» прошёл в минувшую пятницу, 23 декабря. Участие в конкурсе приняли ученики образовательных учреждений республики в возрасте от 12 до 18 лет, выполнившие исследовательскую или проектную работу по 11 номинациям конкурса.

16 номинаций конкурса, имеющие междисциплинарный характер, дают возможность обучающимся представить труды своих исследований по зоологии, экологии позвоночных, микологии, лихенологии, альгологии, ботанике и даже палеонтологии. Также конкурсные работы были представлены на такие важные темы как: экологический мониторинг, клеточная биология, генетика, здоровье человека, ландшафтная экология и почвоведение.

Заслуженные награды в виде дипломов, ценных и памятных призов также получили победители и призёры регионального этапа всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». В этом году, в конкурсе приняли участие 79 человек из 36 образовательных учреждений. География конкурса охватила 16 муниципальных образований Бурятии, в числе которых Улан-Удэ и Северобайкальск. Защита исследовательских работ проходила по 6 номинациям. По двум из номинаций были вручены ценные призы от регионального отделения Русского географического общества и министерства туризма РБ.

Награждение победителей и призёров завершилось фотосессией с символом наступающего года – декоративными кроликами, питомцами ресурсного эколого-биологического центра РБ. Полный список победителей размещён на сайте центра, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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