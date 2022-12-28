Женщина обратилась за помощью в прокуратуру
В октябре 2019 года жительница Бурятии была уволена из Кижингинской центральной районной больницы в связи с выходом на пенсию. Сведения об увольнении медучреждение в пенсионный орган не направило, в связи с чем индексация пенсии не производилась. Пенсионерка обратилась в прокуратуру.
Главному врачу центральной районной больницы было внесено прокурорское представление. Оно удовлетворено, ответственный сотрудник больницы привлечён к дисциплинарной ответственности.
Благодаря вмешательству прокуратуры женщине назначена пенсия с учётом индексаций, произведён перерасчёт выплат в размере 14 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жительнице Бурятии не проиндексировали пенсию
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