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В Иркутской области установили квоту целевого приёма для получения медобразования

В Иркутской области установили квоту целевого приёма для получения медобразования
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Иркутской области
Будущих специалистов закрепят за определёнными медицинскими организациями

В Иркутской области на 2023/2024 учебный год установлена квота целевого приёма в размере 75% от контрольных цифр приёма в образовательных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения региона. Об этом заявил осуществляющий полномочия министра здравоохранения области Алексей Шелехов на заседании медицинского совета при губернаторе региона. Мероприятие прошло вчера, 27 декабря.

- Установка целевого приёма поможет закрепить молодых специалистов за определёнными медицинскими организациями. Там они должны будут отработать три года. Это одна из мер, с помощью которых решается проблема нехватки кадров в медучреждениях, - рассказал Алексей Шелехов.

В Иркутской области медицинских работников среднего звена готовит десять образовательных организаций, подведомственных региональному министерству здравоохранения. Они расположены в Иркутске, Ангарске, Братске, Тайшете, Нижнеудинске, Тулуне, Черемхове, Усолье-Сибирском, Саянске и в посёлке Усть-Ордынский. В них учатся более 5,5 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, на привлечение в районы медицинских кадров направлены также программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые действуют в регионе с 2012 и 2019 годов соответственно. В 2022 году в области по данным программам трудоустроены 100 медработников: 56 врачей, одна акушерка ФАП, 21 заведующий ФАП-фельдшер, пять медицинских сестер и 17 фельдшеров скорой медицинской помощи. В следующем году реализация программ продолжится – уже составлен перечень вакансий в медучреждениях.
Иркутская область здравоохранение медицина образование ссузы

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