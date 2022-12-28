Из жизни ушла бывшая замглавы полпредства Бурятии

Галина Дондокова проработала там четверть века













Галину Дамдинову назначили замруководителя полпредства Бурятии при президенте РФ в 2014 году. Тогда главой республики ещё был Вячеслав Наговицын. До этого она являлась начальником отдела по связям с общественными организациями и СМИ.

В полномочном представительстве Бурятии в Москве сообщили о смерти бывшей коллеги Дондоковой Галины Владимировны. Она проработала там 25 лет и ушла на заслуженный отдых с должности заместителя главы полпредства.- Мы запомнили её как прекрасного, доброго человека и ответственного, надёжного сотрудника, – рассказали в представительстве. – Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Владимировны.Прощание с ней пройдёт в Москве в ближайшую пятницу, 30 декабря. Оно состоится в ГБУ «Ритуал» на улице Савёловский проезд, 10 (строение 4). Начало – в 11:00.