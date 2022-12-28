В Бурятии росгвардейцы поздравили детей из «Аистёнка» с Новым годом









В рамках Всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения» росгвардейцы, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, поздравили воспитанников детского дома «Аистёнок» с Новым годом и подарили детскому дому посудомоечную машину.Посудомоечная машина была куплена на совместный сбор росгвардейцев и студентов кафедры иностранных языков ВСГУТУ, которые организовали благотворительный Рождественский базар. Студенты продавали свою домашнюю выпечку.В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе росгвардейцы поздравили детей с наступающим праздником с улицы. Дети наблюдали за Дедом Морозом в экипировке сотрудника сил специального назначения из окна.- Спасибо вам большое за вашу помощь и поддержку. Это и физическая сила мужская, и материально помогаете. Желаем вам всем крепкого здоровья, успешно работать, чтобы у ваших родных и близких было хорошо и благополучно, - поблагодарила заведующая структурным образовательным подразделением Мария Логинова.Посещение детей детского дома «Аистёнок» стало доброй традицией для личного состава Росгвардии. Более 20 лет росгвардейцы оказывают помощь дому ребёнка, ранее составом управления вневедомственной охраны, в последние годы управлением Росгвардии Бурятии.