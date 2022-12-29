Иркутск примет этап первенства России по хоккею с мячом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В соревнованиях примут участие юниоры



С 5 по 9 января 2023 года в Иркутске проводится предварительный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров. В числе участников соревнований в Восточной группе 5 команд: «Байкал-Энергия-ЦРС» (Иркутск), «Енисей» (Красноярск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Кузбасс» (Кемерово) и сборная Республики Хакасия.



Турнир пройдёт в один круг. Ежедневно на спортивной арене ледового дворца «Байкал» будут проводиться по два матча.



Как сообщает пресс-служба дворца, три лучших команды выйдут в финальный этап соревнований, где и продолжат борьбу за медали первенства.



Календарь матчей



5 января (четверг)

10:30 - «СШОР СКА-Нефтяник» - «СШОР Кузбасс»

15:30 - Сборная Республики Хакасия - «Байкал-Энергия - ЦРС»



6 января (пятница)

12:30 - «СШОР Енисей» - «СШОР Кузбасс»

15:00 - «Байкал-Энергия - ЦРС» - «СШОР СКА-Нефтяник»



7 января (суббота)

9:45 - «СШОР Кузбасс» - Сборная Республики Хакасия

15:00 - «СШОР Енисей» - «СШОР СКА-Нефтяник»



8 января (воскресенье)

9:00 - Сборная Республики Хакасия - «СШОР Енисей»

12:00 - «СШОР Кузбасс» - «Байкал-Энергия - ЦРС»



9 января (понедельник)

10:30 - «СШОР СКА-Нефтяник» - Сборная Республики Хакасия

13:30 - «Байкал-Энергия - ЦРС» - «СШОР Енисей»



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