В соревнованиях примут участие юниоры
С 5 по 9 января 2023 года в Иркутске проводится предварительный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров. В числе участников соревнований в Восточной группе 5 команд: «Байкал-Энергия-ЦРС» (Иркутск), «Енисей» (Красноярск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Кузбасс» (Кемерово) и сборная Республики Хакасия.
Турнир пройдёт в один круг. Ежедневно на спортивной арене ледового дворца «Байкал» будут проводиться по два матча.
Как сообщает пресс-служба дворца, три лучших команды выйдут в финальный этап соревнований, где и продолжат борьбу за медали первенства.
Календарь матчей
5 января (четверг)
10:30 - «СШОР СКА-Нефтяник» - «СШОР Кузбасс»
15:30 - Сборная Республики Хакасия - «Байкал-Энергия - ЦРС»
6 января (пятница)
12:30 - «СШОР Енисей» - «СШОР Кузбасс»
15:00 - «Байкал-Энергия - ЦРС» - «СШОР СКА-Нефтяник»
7 января (суббота)
9:45 - «СШОР Кузбасс» - Сборная Республики Хакасия
15:00 - «СШОР Енисей» - «СШОР СКА-Нефтяник»
8 января (воскресенье)
9:00 - Сборная Республики Хакасия - «СШОР Енисей»
12:00 - «СШОР Кузбасс» - «Байкал-Энергия - ЦРС»
9 января (понедельник)
10:30 - «СШОР СКА-Нефтяник» - Сборная Республики Хакасия
13:30 - «Байкал-Энергия - ЦРС» - «СШОР Енисей»
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Иркутск примет этап первенства России по хоккею с мячом
Общество, Фото:
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