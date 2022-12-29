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Иркутск примет этап первенства России по хоккею с мячом

Иркутск примет этап первенства России по хоккею с мячом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В соревнованиях примут участие юниоры

С 5 по 9 января 2023 года в Иркутске проводится предварительный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров. В числе участников соревнований в Восточной группе 5 команд: «Байкал-Энергия-ЦРС» (Иркутск), «Енисей» (Красноярск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Кузбасс» (Кемерово) и сборная Республики Хакасия.

Турнир пройдёт в один круг. Ежедневно на спортивной арене ледового дворца «Байкал» будут проводиться по два матча.

Как сообщает пресс-служба дворца, три лучших команды выйдут в финальный этап соревнований, где и продолжат борьбу за медали первенства.

Календарь матчей

5 января (четверг)
10:30 - «СШОР СКА-Нефтяник» - «СШОР Кузбасс»
15:30 - Сборная Республики Хакасия - «Байкал-Энергия - ЦРС»

6 января (пятница)
12:30 - «СШОР Енисей» - «СШОР Кузбасс»
15:00 - «Байкал-Энергия - ЦРС» - «СШОР СКА-Нефтяник»

7 января (суббота)
9:45 - «СШОР Кузбасс» - Сборная Республики Хакасия
15:00 - «СШОР Енисей» - «СШОР СКА-Нефтяник»

8 января (воскресенье)
9:00 - Сборная Республики Хакасия - «СШОР Енисей»
12:00 - «СШОР Кузбасс» - «Байкал-Энергия - ЦРС»

9 января (понедельник)
10:30 - «СШОР СКА-Нефтяник» - Сборная Республики Хакасия
13:30 - «Байкал-Энергия - ЦРС» - «СШОР Енисей»

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Иркутск первенство России хоккей с мячом спорт

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