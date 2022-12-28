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На Украине погиб 44-летний ветеран боевых действий из Бурятии

На Украине погиб 44-летний ветеран боевых действий из Бурятии
Общество, 
Его посмертно наградили орденом Мужества

В ближайший четверг, 29 декабря, в Бурятии простятся с 44-летним военным из Хоринского района Баиром Дамбиевым. Наш земляк, ветеран боевых действий, погиб во время спецоперации на Украине, получив тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью. Прощание с ним начнётся в райцентре в 11:40 и продлится до 13:40, сообщается в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Баир Эрдынеевич родился в Хоринске 26 июня 1978 года До шести лет рос в селе Барун-Хасурта. Учился в Хоринской средней школе № 1, которую окончил в 1995 году.

Затем поступил на факультет ветеринарии в Бурятскую государственную сельхозакадемию и выпустился оттуда в 2000-м. После вуза ушёл в армию. Служил в военном городке Звёздный в Улан-Удэ.

После учился на курсах связистов. В 2004-ом продолжил службу в Читинской области (сейчас – Забайкальский край). Получил звание младшего лейтенанта. Был назначен командиром взвода военной части. В 2005-ом стал лейтенантом. Далее уже в звании старшего лейтенанта возглавил узел связи гарнизона.

С 2017-го служил на Камчатке. У Дамбиева осталась большая семья – мать, брат, супруга, двое сыновей и дочь. Погибшего военного посмертно наградили орденом Мужества.
смерть

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