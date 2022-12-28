В новогодние каникулы в Иркутской области ожидают до 70000 туристов

В регионе стартовал зимний туристический сезон



Туристический поток в Иркутской области в новогодние праздники составит около 70 тысяч человек. Такой прогноз озвучил 27 декабря во время пресс-конференции временно замещающий должность начальника агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев. Также он подчеркнул, что ожидаемый турпоток останется на уровне такого же периода прошлого года.



– Зимний сезон в Иркутской области по интенсивности туристического потока практически не уступает летнему. В регионе широко представлены возможности для самого разнообразного отдыха: активного, делового, семейного и так далее. Ежегодно в первом квартале Иркутскую область посещают не менее 300-320 тысяч туристов. Мы ожидаем, что в новогодние праздники турпоток достигнет 70 тысяч туристов, – подчеркнул Денис Ивлев.



Зимний туристический сезон в Иркутской области был открыт 17 декабря массовым спуском на горнолыжном курорте в Байкальске. Гостей в Иркутской области ждут разнообразные предложения. Наибольший поток туристов, традиционно, ожидают на байкальских направлениях. Для любителей горнолыжного отдыха в регионе действуют девять комплексов с 30 трассами различной степени сложности. Также есть предложения по подлёдной рыбалке, дайвингу, катанию на снегоходах и многому другому.



Особое внимание во время пресс-конференции уделили вопросам безопасности. В регионе действует специальный свод правил поведения под названием «Кодекс ледового путешественника». Инструкции предназначены для самих туристов, а также для гидов и водителей, которые сопровождают туристические группы на Байкале. Главная задача – предостеречь туристов и сохранить экологию озера.



Кроме того, в новогодние праздники пройдут мероприятия в музеях Иркутской области. Так, в Иркутском областном краеведческом музее открыт туристский информационный центр. Отделом истории Иркутского областного краеведческого музея для детей дошкольного и младшего школьного возраста до 30 декабря проводится новогоднее мероприятие «Как Пётр Первый Новый год встречал» (0+). В начале нового года будет проводиться пешая экскурсия «Театральная», во время которой расскажут о возникновении и развитии театра в Иркутске. В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» для гостей подготовят тематические зоны, угощение, будут работать пикниковые точки для семейного отдыха.



Пик зимнего туристического сезона на Байкале приходится на февраль-март, именно на этот период приходятся основные мероприятия традиционного международного фестиваля зимних игр «Зимниада», который в 2023 году состоится уже в 20-й раз. Среди мероприятий Байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм», участники которой преодолеют по льду озера более 200 километров на коньках и велосипедах, фестиваль ледовых скульптур «Olkhon Ice Park», пеший переход по льду Ангары и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



