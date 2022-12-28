В Иркутской области восстановят лес на площади 176400 га

Для лесовосстановления в регионе вырастят 22 млн сеянцев



В Иркутской области в 2023 году запланировано восстановить лес на площади 176,4 тысячи гектаров. Работы будут организованы в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».



В результате показатель отношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших деревьев в 2023 году составит 126,9%. В 2022 году он составил 98,8% при планировавшемся уровне 90,9%. Напомним, что в области поставлена задача к 2024 году выйти на 100% показатель соотношения восстановленных лесов к выбывшим.



В следующем году в регионе будет сформирован запас семян лесных растений объёмом 6,5 тонн, выращено 22 млн сеянцев для дальнейшего лесовосстановления, в том числе 12 млн с закрытой корневой системой (ЗКС). Для весенних лесокультурных работ на 2023 год уже выращено 38,6 млн штук посадочного материала, в том числе 5,8 млн сеянцев с ЗКС. Породный состав выращиваемого материала в Иркутской области: сосна обыкновенная, лиственница сибирская и кедр сибирский.



– В Иркутской области совершенствуется подход к ведению лесного семеноводства и развитию питомнической базы. С 2021 года совместно со специалистами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства ведется работа по созданию в Иркутском лесничестве лесосеменной плантации площадью 19,6 гектаров и маточной плантации площадью 6,4 гектаров Данная работа будет продолжена в 2023–2025 годах. Также, в 2023 году запланированы мероприятия по выделению плюсовых насаждений (деревья с улучшенными характеристиками по массе и качеству древесины, по семеношению, с высокой устойчивостью) на площади 559,5 гектаров. Реализация этих мероприятий позволит перейти на качественно новый уровень организации лесного семеноводства, – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.



Всего на проведение в 2023 году в Иркутской области мероприятий по лесовосстановлению из федерального бюджета запланировано финансирование в размере 43,2 млн рублей, на формирование запаса лесных семян – ещё 59,8 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в настоящее время в регионе действует 67 лесных питомников, в том числе 26 – в системе учреждений регионального министерства лесного комплекса. Область является лидером среди субъектов Российской Федерации по объёмам лесовосстановления. Ежегодно порядка 10% от всех площадей восстановленного леса в стране приходится на Иркутскую область.



