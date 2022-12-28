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В Улан-Удэ три дома останутся без холодной воды

В Улан-Удэ три дома останутся без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Её отключат на семь с лишним часов

В среду, 28 декабря, в трёх домах на двух улицах в Железнодорожном районе Улан-Удэ – № 54 и 56а на Гагарина и № 4 на Гольдсобеля – отключат холодное водоснабжение. Об этом предупредили в МУП «Водоканал».

Причина – аварийно-восстановительные работы по замене пожарного гидранта на Гагарина, 56а. Холодной воды не будет семь с половиной часов – с 9:30 до 17:00.
холодное водоснабжение отключение воды

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