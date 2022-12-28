В Улан-Удэ три дома останутся без холодной воды

Её отключат на семь с лишним часов





В среду, 28 декабря, в трёх домах на двух улицах в Железнодорожном районе Улан-Удэ – № 54 и 56а на Гагарина и № 4 на Гольдсобеля – отключат холодное водоснабжение. Об этом предупредили в МУП «Водоканал».Причина – аварийно-восстановительные работы по замене пожарного гидранта на Гагарина, 56а. Холодной воды не будет семь с половиной часов – с 9:30 до 17:00.