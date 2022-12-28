Её отключат на семь с лишним часов
Причина – аварийно-восстановительные работы по замене пожарного гидранта на Гагарина, 56а. Холодной воды не будет семь с половиной часов – с 9:30 до 17:00.
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28 декабря
27 декабря
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В Улан-Удэ три дома останутся без холодной воды
Общество, Фото:
Её отключат на семь с лишним часов
Причина – аварийно-восстановительные работы по замене пожарного гидранта на Гагарина, 56а. Холодной воды не будет семь с половиной часов – с 9:30 до 17:00.
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