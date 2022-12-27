В этом году 5,5 тысяч раз сотрудники МЧС спасали республику от пожаров и других бедствий
Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Сегодня праздник отмечают сотрудники МЧС по всей России, в том числе сотрудники Главного управления МЧС по Бурятии Многие из них были награждены благодарственными письмами и грамотами.
В органах МЧС по всей стране трудятся пожарные, спасатели, пиротехники, летчики, водолазы, кинологи и многие другие высококлассные специалисты.
В 2022 году силы и средства территориальной подсистемы РСЧС в Бурятии (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) реагировали 5,5 тысяч раз на возникающие пожары, происшествия на водных объектах и ДТП.
В ходе реагирования пожарно-спасательными подразделениями были спасены 178 человек. В кратчайшие сроки велось устранение последствий коммунальных аварий.
- Реагирующие подразделения днем и ночью находятся в постоянной готовности выехать на возникающие происшествия на земле, в воздухе, на воде и под водой. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник, на боевое дежурство в Бурятии заступили более 500 пожарных и спасателей, - подчеркнули в правительстве Бурятии.
Справка:
День спасателя в России установлен указом президента РФ № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации».
Дата праздника выбрана не случайно – именно 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей.
В Бурятии спасатели отмечают свой профессиональный праздник
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