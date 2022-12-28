Большая часть россиян загадывает желание под бой курантов
Портал Superjob.ru провел интересное исследование среди жителей страны на тему: есть ли у вас какие-то приметы или ритуалы, которые вы обязательно соблюдаете в новогоднюю ночь?
По итогам опроса выяснилось, что каждые 4 из 10 россиян, то есть чуть меньше половины населения, верят в новогодние приметы, А самой популярной традицией стало загадывание желания под бой курантов.
Итак, 11% россиян ежегодно загадывают желание под бой курантов;
5% - выпивают бокал шампанского;
4% опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору;
4% готовят традиционные новогодние угощения
2% верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.
1 из 100 россиян встречает новый год только в новой одежде. По одному проценту голосов у таких новогодних ритуалов как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.
Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 16% респондентов. Среди них - гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и, разумеется, поход в баню.
Россияне поделились любимыми новогодними традициями
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