В Бурятии провели турнир по волейболу среди соцработников

В турнире приняли участие команды социальных учреждений Кабанского района
В спортивном комплексе села Кабанск состоялся новогодний турнир по волейболу среди организаций социальной защиты населения района. В турнире приняли участие команды Кабанского центра помощи детям, Бабушкинского дома-интерната и команда «Социальник», сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
- В соревнованиях по круговой системе никто не хотел уступать. Кабанский центр выиграл у команды дома-интерната, те в свою очередь одержали победу в борьбе с «Социальником». Но в итоге победила дружба, - рассказала начальник отдела соцзащиты администрации Кабанского района Ирина Афанасьева.
Первое место завоевала команда Бабушкинского дома-интерната, второе - у команды «Социальник». Замкнула призовую тройку команда Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Всем участникам были вручены новогодние грамоты и праздничный подарок.
- Надеемся, турнир станет традиционным и будет проходить в канун Нового года, - добавила Ирина Афанасьева.
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Общество, Фото:
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