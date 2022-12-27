В Бурятии провели турнир по волейболу среди соцработников

Общество, Фото: минсоцзащиты Бурятии

В турнире приняли участие команды социальных учреждений Кабанского района



В спортивном комплексе села Кабанск состоялся новогодний турнир по волейболу среди организаций социальной защиты населения района. В турнире приняли участие команды Кабанского центра помощи детям, Бабушкинского дома-интерната и команда «Социальник», сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



- В соревнованиях по круговой системе никто не хотел уступать. Кабанский центр выиграл у команды дома-интерната, те в свою очередь одержали победу в борьбе с «Социальником». Но в итоге победила дружба, - рассказала начальник отдела соцзащиты администрации Кабанского района Ирина Афанасьева.



Первое место завоевала команда Бабушкинского дома-интерната, второе - у команды «Социальник». Замкнула призовую тройку команда Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.



Всем участникам были вручены новогодние грамоты и праздничный подарок.



- Надеемся, турнир станет традиционным и будет проходить в канун Нового года, - добавила Ирина Афанасьева.

