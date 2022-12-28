На севере Бурятии температура опускалась до -43 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -21,-26, по северу до -39,-43, по Прибайкалью при облачности -15,-20, днём -20,-25, местами -10,-15, по северной половине местами -30,-35.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -20,-22.

