В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -31,-36, местами -21,-26, по северу до -39,-43, по Прибайкалью при облачности -15,-20, днём -20,-25, местами -10,-15, по северной половине местами -30,-35.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -20,-22.
На севере Бурятии температура опускалась до -43 градусов
Общество, Фото:
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