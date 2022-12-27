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Дайверы водили хоровод вокруг ёлки на дне Байкала

Дайверы водили хоровод вокруг ёлки на дне Байкала
Общество,  Фото:"Вести-Иркутск"
Дайверы погрузились на глубину 15 метров

Группа из 12 дайверов Иркутска решила поднять всем новогоднее настроение. Они дружно поводили хоровод вокруг новогодней елки на дней Байкала. Глубина погружения составила 15 метров. Елку на дно установили искусственную и украсили мишурой. Поучаствовали в обряде и эндемики озера — ёлку облюбовали гаммарусы, сообщают «Вести-Иркутск».

В толще воды Байкала дайверы провели около получаса. Температура воды была +2 градуса. Поверх гидрокостюмов дайверы надели наряды героев русских сказок.

Праздничный хоровод дайверы репетировали месяц. Каждое действие закрепляли по несколько раз.

- Красиво там, под водой. Ощущения непередаваемые. Оно того стоит, каждый год чтобы это делать, - рассказал дайвер Аркадий Попов в сюжете «Вести-Иркутск».

В этом году для дайверов это не последнее погружение — финальное будет через несколько дней, когда со дна достанут эту елку. А вот следующее проведут только во второй половине января, уже в обычной экипировке.

Байкал дайверы хоровод

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