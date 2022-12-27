На дорогах Бурятии работает новогодний патруль

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Полицейский Дед Мороз и его внучка обращаются к водителям



Сегодня в Иволгинском районе Бурятии на дороги вышел новогодний патруль. Полицейский Дед Мороз и его внучка Снегурочка призвали автомобилистов выбирать безопасную скорость движения, рассказали в МВД по Бурятии.



Вместе с автоинспекторами переодетые в сказочных персонажей полицейские объясняли водителям, как важно соблюдать скоростной режим.



- Помните, что жизнь важнее скорости, а здоровье ваших близких и других участников дорожного движения не стоят лишних 10 минут, которые вы можете сэкономить, превышая безопасную скорость движения, - напомнили они.



Новогодние герои призвали участников акции пристёгиваться ремнями безопасности и исключить возможность управления транспортным средством в состоянии опьянения. Они пожелали водителям и пассажирам светлого праздника, хорошего настроения и безопасных дорог.





