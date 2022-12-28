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Журналистам из Бурятии вручили медаль Алдара Цыденжапова за сюжеты о ЛДНР

Журналистам из Бурятии вручили медаль Алдара Цыденжапова за сюжеты о ЛДНР
Общество,  Фото:страница И. Кошлюнова во «ВКонтакте»
Съёмочная группа БГТРК первой побывала в зоне СВО 

Корреспондент ГТРК «Бурятия» Илья Кошлюнов и телеоператор Вячеслав Сердюченко получили высокую награду. Им вручили медаль имени Героя России Aлдapa Цыдeнжaпoвa за сюжеты о жизни Донбасса. Они стали первыми из местных журналистов, которые своими глазами и через объектив камеры увидели, что происходит в зоне спецоперации спустя два месяца после её начала и показали это жителям республики, сообщает bgtrk.ru.

Телегруппа побывала не только в ДНР, но и в приграничной Ростовской области и в Крыму.

- По-моему, жители Донецка уже привыкли к тому, что их постоянно бомбят. Мы же, побывав в этом городе, где жизнь продолжается, ходят автобусы, женщины идут с колясками, пригнули головы уже в Ростовской области, – вспоминает Илья Кошлюнов. – Звуки городского салюта напомнили о том, где мы были.

Медаль Алдара Цыденжапова решили учредить в 2020 году. Для этого в республиканский закон «О государственных наградах» внесли соответствующие изменения. Эту награду дают за личное мужество и героизм, связанные со спасением людей, за смелые и решительные действия при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, а также за значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Первым, кому вручили медаль, стал житель тункинского села Жемчуг Намсарай Зарбаев, вернувший к жизни ребёнка. 

награда журналисты

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