В самом отдалённом селе Тарбагатайского района Бурятии установили вышку сотовой связи

В Бурятии ещё одно село получило возможность пользования беспроводным интернетом и сотовой связью. В селе Харитоново Тарбагатайского района сегодня, 27 декабря, торжественно перерезали красную ленточку вышки сотовой связи. На открытие объекта собралась половина жителей села, а также приехали представители республиканской власти, рассказали в районной администрации.
- В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» нам удалось реализовать строительство базовой станции у вас в Харитоново. Я хотел бы поблагодарить прежде всего вас, жители Харитоново, что вы активно проголосовали как электронно, так и почтовыми отправлениями. В рамках той квоты, которая была выделена Бурятии, а на этот год у нас квота составляет 20 населённых пунктов, попало ваше село. Для нас это тоже очень приятно, потому что такой важный вопрос мы для вас решили. И он решался на протяжении девяти лет, – рассказал председатель комитета минтранса Бурятии в Сергей Каплин.
Вышка сотовой связи и интернета заработала в Харитоново в середине декабря. Теперь жители села могут созваниваться не только по аудио, но и по видеосвязи. Школьники могут обучаться дистанционно, не выезжая из дома. Ранее ученикам приходилось ездить в Барыкино, чтобы просматривать уроки и сдавать домашние задания.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году в республике подключили пять сёл к мобильной связи с выходом в интернет. В 2023 году планируется подключить ещё 33 населённых пункта.