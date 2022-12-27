В Бурятии попросили не доверять новогодние фейерверки пьяным людям

А ещё жителей республики призвали не пользоваться неисправными гирляндами
В преддверии новогодних праздников директор противопожарной службы Бурятии Сергей Андриевский обратился к жителям республики. Он напомнил об основных правилах безопасности, которые позволят избежать бытовых пожаров. В уходящем 2022 году в регионе произошло 4784 возгорания. Они унесли 53 жизни. Пострадало ещё 80 человек.
Люди гибнут в основном во сне, а также находясь под действием алкоголя или наркотиков.
- Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнём, в том числе – при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей, – пояснил Сергей Андриевский. – Соблюдайте правила безопасности во время новогодних праздников, не оставляйте без присмотра работающие электроприборы и топящиеся печи. Не используйте неисправные гирлянды.
А ещё в противопожарной службе призвали не доверять новогодние фейерверки пьяным людям.
- Не доверяйте запуск пиротехники детям и людям, находящимся в нетрезвом виде, – добавил Андриевский. – Помните, что пренебрежение элементарными мерами безопасности может привести к трагедии.
А ещё жителей республики призвали не пользоваться неисправными гирляндами
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