В Бурятии пройдёт второй этап кубка по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования проведут в Кабанском районе



6 января 2023 года в Бурятии пройдёт второй этап зимнего кубка республики по спортивному ориентированию на лыжах. Мероприятие состоится в посёлке Селенгинск, в местности Овсянка.



Предварительная регистрация на онлайн-сервисе «Orgeo» завершится в 18:00 4 января. Участие могут принять следующие группы:

- Юноши и девушки до 13 лет и младше;

- Юноши и девушки до 15 лет;

- Юноши и девушки до 18 лет;

- Мужчины и женщины 2004 г.р. и старше;

- Мужчины и женщины 1983 г.р. и старше;

- Мужчины и женщины 1973 г.р. и старше;

- Мужчины и женщины 1963 г.р. и старше;

- «Новички».



Спортсмены посоревнуются в дисциплине «лыжная гонка – классика».



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