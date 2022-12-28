Соревнования проведут в Кабанском районе
6 января 2023 года в Бурятии пройдёт второй этап зимнего кубка республики по спортивному ориентированию на лыжах. Мероприятие состоится в посёлке Селенгинск, в местности Овсянка.
Предварительная регистрация на онлайн-сервисе «Orgeo» завершится в 18:00 4 января. Участие могут принять следующие группы:
- Юноши и девушки до 13 лет и младше;
- Юноши и девушки до 15 лет;
- Юноши и девушки до 18 лет;
- Мужчины и женщины 2004 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1983 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1973 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1963 г.р. и старше;
- «Новички».
Спортсмены посоревнуются в дисциплине «лыжная гонка – классика».
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пройдёт второй этап кубка по ориентированию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Нарушение выявила прокурорская проверка
Соревнования проведут в Кабанском районе
Полёты подешевеют в январе следующего года
Подростки проявили спортивный азарт
Он простоит в Закаменске до марта
Съёмочная группа БГТРК первой побывала в зоне СВО
Кормить их надо только крупами – гречкой и просом
Большая часть россиян загадывает желание под бой курантов
Поездка состоялась в рамках инклюзивного проекта «Шаг в будущее в Бурятии»
В республике преимущественно без осадков
В этом году 5,5 тысяч раз сотрудники МЧС спасали республику от пожаров и других чрезвычайных бедствий
Для въезда на территорию страны потребуется только отрицательный тест на коронавирус
Соревнования пройдут в январе 2023 года в ФСК
В Мухоршибири подвели итоги прошедшего года