Полёты подешевеют в январе следующего года
Авиаперелёты по направлениям Чита – Хабаровск и Чита – Владивосток для забайкальцев станут доступнее. Рейсы выполнит дальневосточная авиакомпания «Аврора».
- Забайкальцы смогут улететь в Хабаровск за 2650 рублей, во Владивосток – за 3650 рублей. Полёты в Хабаровск со скидкой будут доступны с 18 января, во Владивосток – с 21 января, – рассказали специалисты регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Субсидированные авиабилеты можно приобрести в авиакассах города Чита, сообщает пресс-служба ведомства.
Авиаперелёты из Читы в Хабаровск и во Владивосток станут доступнее
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