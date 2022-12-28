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Авиаперелёты из Читы в Хабаровск и во Владивосток станут доступнее

Авиаперелёты из Читы в Хабаровск и во Владивосток станут доступнее
Общество,  Фото:pixabay.com
Полёты подешевеют в январе следующего года

Авиаперелёты по направлениям Чита – Хабаровск и Чита – Владивосток для забайкальцев станут доступнее. Рейсы выполнит дальневосточная авиакомпания «Аврора».

- Забайкальцы смогут улететь в Хабаровск за 2650 рублей, во Владивосток – за 3650 рублей. Полёты в Хабаровск со скидкой будут доступны с 18 января, во Владивосток – с 21 января, – рассказали специалисты регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Субсидированные авиабилеты можно приобрести в авиакассах города Чита, сообщает пресс-служба ведомства.
авиаперевозки Забайкальский край ДФО Чита

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