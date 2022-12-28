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В райцентре в Бурятии строят ледовый городок из трёх фигур

В райцентре в Бурятии строят ледовый городок из трёх фигур
Общество,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Он простоит в Закаменске до марта

На главной площади Закаменска скоро появится новогодний городок. Там устанавливают три фигуры изо льда – Деда Мороза, Снегурочки и Кролика – символ наступающего 2023 года. В городе также оборудуют два катка.

В местной администрации сообщили, что скульптуры будут радовать жителей и гостей райцентра всю зиму – вплоть до наступления тёплых мартовских дней.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Закаменске из-за проходящей на Украине специальной военной операции решили отменить фейерверк в новогоднюю ночь. Однако перед праздником в городе преобразятся улицы. На Ленина заменят консоли, на улице Крупской по-новогоднему оформят остановки, а на Титова сделают светодиодное освещение и установят праздничные баннеры. В сквере Невского сделают фотозоны. 

На площади уже  установили  ёлку, оформленную в синих и серебристых цветах. Там должна появиться и фотозона с Петром I. Именно по его инициативе россияне начали отмечать Новый год с 1 января – на европейский манер.

 Все желающие смогут опустить в специальный ящик «Деда Мороза» письма со своими заветными желаниями и весточки землякам, уехавшим на СВО. Руководителям предприятий и учреждений тоже предложили украсить свои территории, а закаменцам – дворы и дома. Местные школы призвали не оставаться в стороне и оформить пришкольные зоны в стиле времён Петра I.


Новый год ледовый городок

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