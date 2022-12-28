В райцентре в Бурятии строят ледовый городок из трёх фигур

Он простоит в Закаменске до марта









На площади уже установили ёлку, оформленную в синих и серебристых цветах. Там должна появиться и фотозона с Петром I. Именно по его инициативе россияне начали отмечать Новый год с 1 января – на европейский манер.





Все желающие смогут опустить в специальный ящик «Деда Мороза» письма со своими заветными желаниями и весточки землякам, уехавшим на СВО. Руководителям предприятий и учреждений тоже предложили украсить свои территории, а закаменцам – дворы и дома. Местные школы призвали не оставаться в стороне и оформить пришкольные зоны в стиле времён Петра I.





