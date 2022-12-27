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Школьница из Бурятии стала победителем международной экопремии

Школьница из Бурятии стала победителем международной экопремии
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды РБ
Она представила книгу по экологии, которую подготовила вместе со своей мамой

Подведены итоги II международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». 23 декабря в Забайкальском межрегиональном управлении Росприроднадзора состоялось поздравление призёров из Бурятии.

В номинации «Экомир» первое место заняла Валерия Ш. из города Гусиноозёрск. Она представила книгу по экологии, которая содержит советы и примеры бережного отношения к природе.

Спецприз премии за работу по изготовлению предметов быта из макулатуры в технике «торсион папье» («бумажная лоза») получила 11-летняя Софья Р. из Иволгинска.

Самыми активными образовательными учреждениями стали СОШ № 4 им. Героя социалистического труда Г.Д.Тучинова г. Гусиноозёрск, ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия и школа-интернат № 22 ОАО «РЖД» г. Улан-Удэ.

- Премия учреждена в 2021 году с целью популяризации бережного отношения к природе и экологического просвещения. В этом году было направлено более 45 тысяч заявок из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
Бурятия экология премия конкурс дети

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