27 декабря

26 декабря

Популярное

По Улан-Удэ проехал «Трамвай финансовой грамотности»

По Улан-Удэ проехал «Трамвай финансовой грамотности»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Активным участникам вручили дневники доходов и расходов, брендированные ручки и флажки

23 декабря в Улан-Удэ прошла акция под названием «Трамвай финансовой грамотности». Мероприятие было проведено с целью повысить уровень финансовой грамотности жителей Бурятии.

С 13:00 до 14:00 по маршруту трамвая №2: остановка «Универмаг «Юбилейный» - остановка «Лицей №24» и в обратном направлении по маршруту трамвая №1 волонтёры финансовой грамотности БГСХА провели викторину для пассажиров трамвая.

- Запуск подобных акций для нас — это очередной шаг на пути финансового просвещения горожан. Мы хотим подсказать жителям, как эффективнее распоряжаться личными финансами. В 2022 году охват жителей Бурятии по проведенным мероприятиям составил свыше 140 тысяч жителей, - прокомментировал мероприятие руководитель регионального центра финансовой грамотности, проректор по научно-инновационной деятельности Бурятского республиканского института образовательной политики Солбон Хобраков.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, самым активным участникам организаторы вручили дневники доходов и расходов, брендированные ручки, флажки и блокноты.

- Акция в трамвае прошла успешно! Нашим волонтёрам удалось пообщаться с разными категориями населения. Мы поделились своими лайфкахами и инструментами, направленными на повышение финансовой грамотности, в частности как создать подушку безопасности. А горожане своими. Например, Ирина, которая работает бухгалтером в одной компании, не советует брать мелкие товары в кредит. Тахир, студент 1 курса, получает стипендию и планирует начать копить. 10% от всех поступлений будет откладывать и формировать свою подушку безопасности, - добавил Солбон Хобраков.
Улан-Удэ трамвай финансовая грамотность акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошёл турнир по хоккею с мячом памяти героев СВО
В Бурятии прошёл турнир по хоккею с мячом памяти героев СВО
Общество, 27.12.2022
Победила команда Баргузинской средней общеобразовательной школы
На севере Бурятии открылась резиденция Деда Мороза
На севере Бурятии открылась резиденция Деда Мороза
Общество, 27.12.2022
На праздник пришли юные жители Северо-Байкальского района
По Улан-Удэ проехал «Трамвай финансовой грамотности»
По Улан-Удэ проехал «Трамвай финансовой грамотности»
Общество, 27.12.2022
Активным участникам вручили дневники доходов и расходов, брендированные ручки и флажки
Жительница Усть-Ордынского округа отпраздновала 95-летие
Жительница Усть-Ордынского округа отпраздновала 95-летие
Общество, 27.12.2022
С юбилеем поздравили Любовь Курасову из посёлка Приморский
В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Эко-Ёлка»
В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Эко-Ёлка»
Общество, 27.12.2022
Выставка по итогам прошедшего конкурса проходит в посёлке Усть-Баргузин
Школьница из Бурятии стала победителем международной экопремии
Школьница из Бурятии стала победителем международной экопремии
Общество, 27.12.2022
Она представила книгу по экологии, которую подготовила вместе со своей мамой
В Иркутской области «переписывают» шаманские ритуальные места
В Иркутской области «переписывают» шаманские ритуальные места
Общество, 27.12.2022
Их вносят в единый государственный реестр объектов культурного наследия
В Москве открылась выставка бурятской художницы
В Москве открылась выставка бурятской художницы
Общество, 27.12.2022
В экспозиции представлено более 100 работ Аллы Цыбиковой
В Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
В Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
Общество, 27.12.2022
У юбиляра 3 внуков, 7 правнуков и 4 праправнука
В Бурятии завершился фестиваль студенческого спорта
В Бурятии завершился фестиваль студенческого спорта
Общество, 27.12.2022
Мероприятие объединило около 900 студентов республики
Борцы Бурятии завоевали 10 наград всероссийского турнира
Борцы Бурятии завоевали 10 наград всероссийского турнира
Общество, 27.12.2022
Сборная республики успешно выступила на соревнованиях в Красноярске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^