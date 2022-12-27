Активным участникам вручили дневники доходов и расходов, брендированные ручки и флажки
23 декабря в Улан-Удэ прошла акция под названием «Трамвай финансовой грамотности». Мероприятие было проведено с целью повысить уровень финансовой грамотности жителей Бурятии.
С 13:00 до 14:00 по маршруту трамвая №2: остановка «Универмаг «Юбилейный» - остановка «Лицей №24» и в обратном направлении по маршруту трамвая №1 волонтёры финансовой грамотности БГСХА провели викторину для пассажиров трамвая.
- Запуск подобных акций для нас — это очередной шаг на пути финансового просвещения горожан. Мы хотим подсказать жителям, как эффективнее распоряжаться личными финансами. В 2022 году охват жителей Бурятии по проведенным мероприятиям составил свыше 140 тысяч жителей, - прокомментировал мероприятие руководитель регионального центра финансовой грамотности, проректор по научно-инновационной деятельности Бурятского республиканского института образовательной политики Солбон Хобраков.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, самым активным участникам организаторы вручили дневники доходов и расходов, брендированные ручки, флажки и блокноты.
- Акция в трамвае прошла успешно! Нашим волонтёрам удалось пообщаться с разными категориями населения. Мы поделились своими лайфкахами и инструментами, направленными на повышение финансовой грамотности, в частности как создать подушку безопасности. А горожане своими. Например, Ирина, которая работает бухгалтером в одной компании, не советует брать мелкие товары в кредит. Тахир, студент 1 курса, получает стипендию и планирует начать копить. 10% от всех поступлений будет откладывать и формировать свою подушку безопасности, - добавил Солбон Хобраков.
По Улан-Удэ проехал «Трамвай финансовой грамотности»
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