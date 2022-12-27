Историю Бурятии сделали самостоятельным предметом в школах

Её не преподают отдельно только в Оке и Северобайкальске





Жители Иволгинского района поинтересовались в местном вайбер-чате, почему в некоторых школах нет предмета «История Бурятии». «Почему дети изучают историю России, а родного края – нет?» – обратились они к представителям сферы образования.В Минобрнауки Бурятии отметили: такую дисциплину преподают сегодня во всех муниципальных образованиях. В Окинском районе и в Северобайкальске её изучают как часть истории России.- В остальных районах – как отдельный предмет один раз в неделю, но не во всех школах, – отметили в ведомстве. – В соответствии с федеральным законом № 273 «Об образовании в РФ», общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную программу, формирует и утверждает учебный план.В 2019-2020 учебном году «Историю Бурятии» преподавали в 133 СОШ, а именно – в 203 классах, где насчитывалось тогда 3696 учеников. В 2020-2021 – в 177 классах 123-х школ – его изучали 2988 детей. В 2021-2022-ом число учебных заведений с этой дисциплиной сократилось до 102, а классов – до 155 (с 2493 детьми).- Она преподаётся преимущественно в 10-11 классах. Уменьшение количества изучающих предмет связано с уменьшением контингента старшеклассников и введением новых учебных дисциплин, – рассказали в министерстве образования.Сейчас там проводится работа по подготовке нового учебно-методического комплекса «История Бурятии», который планируют выпустить уже в 2023 году.В управлении образования Курумканского района уточнили: этот курс в местных общеобразовательных организациях изучается в рамках урочной и внеурочной деятельности, а как отдельный предмет история Бурятии есть в трёх СОШ.- Согласно федеральному государственному стандарту, родители как участники образовательного процесса могут обратиться в свою общеобразовательную организацию с предложением о включении предметов, курсов и модулей в учебные планы, – подчеркнули в РУО.