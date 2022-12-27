С юбилеем поздравили Любовь Курасову из посёлка Приморский
На прошлой неделе жительница посёлка Приморский Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Любовь Кузьминична Курасова отметила большой юбилей – 95 лет. Юбиляра поздравили и вручили подарки представители администрации района, районного совета ветеранов, муниципального образования «посёлок Приморский» и комплексного центра социального обслуживания населения Осинского района.
Родилась Любовь Кузьминична в Курской области в многодетной семье. Мама воспитывала дочерей одна, отец рано умер. В послевоенные годы 18-летней девчонкой поехала восстанавливать Ленинград, где познакомилась со своим мужем Павлом Григорьевичем. В 1950 году мужа пригласили на работу в Леспромхоз города Зима. В 1971 году семья переехала жить в Осинский район.
Мама, бабушка и прабабушка – самые главные титулы Любови Кузьминичны. У неё четверо детей, семь внуков и один правнук. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Жительница Усть-Ордынского округа отпраздновала 95-летие
Общество, Фото:
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