В Бурятии попрощаются с погибшим на Украине 23-летним военным

Он находился на СВО с первых дней





В 2018 году ушёл в армию и остался служить по контракту в бригаде морской пехоты.



В 2021-м участвовал в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. На спецоперации на Украине Александр находился с первых дней в составе разведроты, сообщается в группе«Баргузин-инфо 24/7».



В ближайшую среду, 28 декабря, в Бурятии проводят в последний путь 23-летнего военного из Баргузинского района Александра Цындескина. Он погиб 4 декабря во время проходящей на Украине спецоперации. Прощание с нашим земляком начнётся в 13:20 на центральной площади в посёлке Усть-Баргузин.Александр родился 23 января 1999 года. Окончил девять классов Усть-Баргузинской средней школы. В сентябре 2015-го поступил в местный филиал Байкальского колледжа туризма и сервиса, где выучился на мастера по лесному хозяйству. Колледж окончил с красным дипломом.Александр Цындескин очень любил играть в шахматы и был победителем республиканских соревнований. Он хорошо учился, принимал участие в различных олимпиадах и занимал призовые места.