27 декабря

26 декабря

Популярное

В Улан-Удэ кадетскую школу-интернат отремонтировали на полгода раньше

В Улан-Удэ кадетскую школу-интернат отремонтировали на полгода раньше
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Стоимость работ составила 125 миллионов

В Улан-Удэ капитально отремонтировали республиканскую кадетскую школу-интернат. Согласно контракту, срок окончания капитального ремонта – 31 июля 2023 года. Однако в данный момент готовность объекта 99%. Подрядчику осталось устранить замечания, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.

Капитальный ремонт в республиканской кадетской школе-интернате начался во втором квартале 2022 года. Цена контракта составила 125 миллионов рублей.


В трёх корпусах объекта выполнены работы по замене окон, напольных покрытий, дверей, систем теплоснабжения, электроснабжения, канализации, устройства пожарной защиты и сантехники. Также выполнены работы по выравниванию и покраске стен, устройству перегородок, настенной плитки в санузлах.

- Подрядчиком был проделан большой объём работы в короткие сроки. Кроме капитального ремонта, на объекте выполнены работы по устройству вентиляции в жилых корпусах, до этого её там не было. Также в столовой заменено старое оборудование на новое, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов

Капитальный ремонт республиканской кадетской школы-интерната проводится в рамках государственной программы «Развитие образования».




кадеты кадетская школа-интернат капитальный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Четверть улан-удэнцев раздражает грохот новогодних фейерверков
Четверть улан-удэнцев раздражает грохот новогодних фейерверков
Общество, 27.12.2022
А ещё 13% пожаловались на поднадоевшие «голубые огоньки»

В Чите оштрафовали Деда Мороза на санях
В Чите оштрафовали Деда Мороза на санях
Общество, 27.12.2022
В «волшебном» прицепе иномарки находился ребёнок
С 1 января на Ольхон можно будет попасть только на «Хивусах»
С 1 января на Ольхон можно будет попасть только на «Хивусах»
Общество, 27.12.2022
До 31 декабря пока ходит один маленький паром
Байкал стал самым популярным озером для катания на льду
Байкал стал самым популярным озером для катания на льду
Общество, 27.12.2022
Опрос провёл российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru  
«Прелесть-то какая!»: В ледовом городке в Улан-Удэ можно согреть руки
«Прелесть-то какая!»: В ледовом городке в Улан-Удэ можно согреть руки
Общество, 27.12.2022
Конструкцию для обогрева рук установили впервые
В Бурятии проверили семью, где отец болеет туберкулёзом
Общество, 27.12.2022
Местные жители заявили, что семья проблемная
Жителей Бурятии призвали кастрировать собак, достигших одного года
Жителей Бурятии призвали кастрировать собак, достигших одного года
Общество, 27.12.2022
А уже в два месяца их нужно привить от бешенства
«Наступит голодомор»: Лама из Бурятии дал прогноз на 2023 год
«Наступит голодомор»: Лама из Бурятии дал прогноз на 2023 год
Общество, 27.12.2022
Он предрёк спад рождаемости, наводнения и появление новых «горячих точек»
Врачи спасли девочку из Бурятии, родившуюся без части пищевода
Врачи спасли девочку из Бурятии, родившуюся без части пищевода
Общество, 27.12.2022
Её смогли вернуть к полноценной жизни спустя пять лет

На Дальнем Востоке падает спрос на живые новогодние ели
На Дальнем Востоке падает спрос на живые новогодние ели
Общество, 27.12.2022
Специалисты объяснили, с чем связано снижение интереса
Глава Бурятии поздравил отделение «Боевого братства» с 25-летием
Глава Бурятии поздравил отделение «Боевого братства» с 25-летием
Общество, 27.12.2022
В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано примерно 9380 членов организации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^