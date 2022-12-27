В Улан-Удэ кадетскую школу-интернат отремонтировали на полгода раньше





















В Улан-Удэ капитально отремонтировали республиканскую кадетскую школу-интернат. Согласно контракту, срок окончания капитального ремонта – 31 июля 2023 года. Однако в данный момент готовность объекта 99%. Подрядчику осталось устранить замечания, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.Капитальный ремонт в республиканской кадетской школе-интернате начался во втором квартале 2022 года. Цена контракта составила 125 миллионов рублей.В трёх корпусах объекта выполнены работы по замене окон, напольных покрытий, дверей, систем теплоснабжения, электроснабжения, канализации, устройства пожарной защиты и сантехники. Также выполнены работы по выравниванию и покраске стен, устройству перегородок, настенной плитки в санузлах.- Подрядчиком был проделан большой объём работы в короткие сроки. Кроме капитального ремонта, на объекте выполнены работы по устройству вентиляции в жилых корпусах, до этого её там не было. Также в столовой заменено старое оборудование на новое, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий УрбановКапитальный ремонт республиканской кадетской школы-интерната проводится в рамках государственной программы «Развитие образования».