В Улан-Удэ кадетскую школу-интернат отремонтировали на полгода раньше

В Улан-Удэ капитально отремонтировали республиканскую кадетскую школу-интернат. Согласно контракту, срок окончания капитального ремонта – 31 июля 2023 года. Однако в данный момент готовность объекта 99%. Подрядчику осталось устранить замечания, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.
Капитальный ремонт в республиканской кадетской школе-интернате начался во втором квартале 2022 года. Цена контракта составила 125 миллионов рублей.
В трёх корпусах объекта выполнены работы по замене окон, напольных покрытий, дверей, систем теплоснабжения, электроснабжения, канализации, устройства пожарной защиты и сантехники. Также выполнены работы по выравниванию и покраске стен, устройству перегородок, настенной плитки в санузлах.
- Подрядчиком был проделан большой объём работы в короткие сроки. Кроме капитального ремонта, на объекте выполнены работы по устройству вентиляции в жилых корпусах, до этого её там не было. Также в столовой заменено старое оборудование на новое, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов
Капитальный ремонт республиканской кадетской школы-интерната проводится в рамках государственной программы «Развитие образования».