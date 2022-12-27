В Чите оштрафовали Деда Мороза на санях

В «волшебном» прицепе иномарки находился ребёнок
В Чите за нарушение правил перевозки детей оштрафовали водителя автомобиля Toyota с прицепом в виде саней Деда Мороза. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.
Сани с Дедом Морозом ездили вечером 26 декабря на улице Новобульварной, когда автомобиль с необычным прицепом заметили сотрудники Госавтоинспекции.
- В прицепе находились мужчина в костюме Деда Мороза и несовершеннолетний ребёнок, - пишет «Чита.Ру».
Ездить так по дорогам общего пользования, ещё и с ребёнком, запрещено, поэтому инспекторы составили протокол на водителя иномарки.
В «волшебном» прицепе иномарки находился ребёнок
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