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Игорь Шутенков - волонтёрам: «Вы не ждёте благодарности, вам самим важно, что есть результат»

Игорь Шутенков - волонтёрам: «Вы не ждёте благодарности, вам самим важно, что есть результат»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Волонтёры из Улан-Удэ работали в полевом лагере в Крыму

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с группой профсоюзных волонтёров, принимавших участие в оказании помощи военнослужащим в Джанкое и Армянске (Крым) с 22 ноября по 9 декабря. Они рассказали, как добирались до пункта назначения, как проходил их рабочий день и сколько солдат ежедневно проходило через «бурятскую» палатку в полевом лагере на границе Крыма и Херсонской области.

- Вы ездили туда, в Джанкой, приложили свои знания, опыт. И оттого, что вы там побывали, нашим ребятам стало намного теплее, связь с домом не потеряна. Ребята чувствуют вашу заботу, заботу всех нас, наших горожан. Когда волонтёры делают – это более человечно, от души и намного проще, бюрократизма меньше. Вы делаете всё для того, чтобы поставленные цели достигались как можно быстрее. Не ждёте благодарности, вам самим важно, что результат есть. А результат в том, что людям становится лучше, - сказал на встрече Игорь Шутенков.

В состав группы от Улан-Удэ вошли общественный деятель Наталья Коробенкова, руководитель Центра студенческих инициатив и академической мобильности ВСГиК Анна Лосева, монтер путей МУП «Управление трамвая» Екатерина Пир, диспетчер МУП «Управление трамвая» Людмила Судомойкина, повар детского сада № 58 «Золушка» Сергей Протопопов и консультант управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации города Михаил Иванов. Транспортные расходы взяло на себя Объединение организаций профсоюзов Бурятии.


Ежедневно вместе с другими волонтёрами добровольцы из Улан-Удэ собирали и распределяли гуманитарную помощь, кололи дрова, топили печи, готовили еду и, конечно же, кормили солдат. В день через полевой лагерь проезжали около 300 военных.

- Вся команда была очень дружная, и у нас появилось правило – обнимать всех солдат. Когда они заходят, я говорю им: «Ребята, вы не садитесь за стол, пока я вас не обниму». И, когда передаёшь это тепло солдату, это дорогого стоит. И они идут и обнимают так крепко, и кажется, что это мой сын, а он, солдат, чувствует, что это его мать. И даже как-то парень подходит ко мне и спрашивает: «Мама, а можно с собой взять позы?». Вы представляете, насколько это важно им: «Мам, а можно?» - поделилась с собравшимися Наталья Евлампиевна Коробенкова, мать Героя России Анатолия Коробенкова.

В завершении встречи Игорь Шутенков вручил волонтёрам благодарственные письма за вклад в оказание помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

администрацияУУ волонтеры

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