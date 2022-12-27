Соревнования пройдут в январе 2023 года в ФСК
В Улан-Удэ анонсировано проведение первого «Кубка ДСС» по мини-футболу. Межрегиональные соревнования проведут среди юношей 2010-2011 года рождения.
В кубке будут участвовать команды из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского краёв.
Соревнования пройдут с 10 по 12 января 2023 года в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Вход на матчи свободный. Об этом сообщает пресс-служба дирекции спортивных сооружений.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ разыграют межрегиональный кубок по мини-футболу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победила команда Баргузинской средней общеобразовательной школы
На праздник пришли юные жители Северо-Байкальского района
Активным участникам вручили дневники доходов и расходов, брендированные ручки и флажки
С юбилеем поздравили Любовь Курасову из посёлка Приморский
Выставка по итогам прошедшего конкурса проходит в посёлке Усть-Баргузин
Она представила книгу по экологии, которую подготовила вместе со своей мамой
Их вносят в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Малыша назвали Ильдаром
В экспозиции представлено более 100 работ Аллы Цыбиковой
У юбиляра 3 внуков, 7 правнуков и 4 праправнука
Мероприятие объединило около 900 студентов республики
Они продержатся до 29 декабря
В турнире примут участие 19 команд
Сборная республики успешно выступила на соревнованиях в Красноярске
Также 2023-й объявлен Годом 100-летия Бурятии