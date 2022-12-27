В Улан-Удэ разыграют межрегиональный кубок по мини-футболу

Соревнования пройдут в январе 2023 года в ФСК



В Улан-Удэ анонсировано проведение первого «Кубка ДСС» по мини-футболу. Межрегиональные соревнования проведут среди юношей 2010-2011 года рождения.



В кубке будут участвовать команды из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского краёв.



Соревнования пройдут с 10 по 12 января 2023 года в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Вход на матчи свободный. Об этом сообщает пресс-служба дирекции спортивных сооружений.



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