У юбиляра 3 внуков, 7 правнуков и 4 праправнука
В столице Бурятии с 90-летием поздравили труженицу тыла Анну Георгиевну Николаеву. Юбиляр всю жизнь жила и работала в селе Георгиевское Ашангинского сельского поселения Хоринского района, сейчас проживает с семьёй сына в Улан-Удэ.
- Вся ваша жизнь – это достойный пример для подражания! Ваша трудовая деятельность началось с 11 лет. В годы войны вы трудились на полях, заготавливая продукцию для фронта, для победы. В послевоенное время брались за любую работу, будь то рабочий колхоза, совхоза, продавец в магазине или статист в администрации сельского совета. Где бы вы не работали вы показывали настоящий пример труженика и глубоко порядочного и честного человека, - заявил глава Хоринского района Булат Цыремпилов, поздравляя Анну Георгиевну. Имениннице передали лично в руки персональные поздравления президента РФ, главы Бурятии и сертификат на единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей.
Анна Георгиевна воспитала сына, у неё трое внуков, семь правнуков и четыре праправнука. Юбилярша встретила гостей в бодром расположении духа. Было видно, что именинница очень ждала и готовилась к этому визиту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
В Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
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