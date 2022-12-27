Также 2023-й объявлен Годом 100-летия Бурятии
В Улан-Удэ состоялось торжественное закрытие тематического Года здоровья и активного долголетия, в рамках которого наступающий 2023 год был официально объявлен Годом 100-летия Республики Бурятия. Самых активных горожан, внёсших в этом году свой вклад в развитие спорта и здорового образа жизни, наградили памятными стелами и сертификатами.
В номинациях «Эпоха в спорте» награждены семьи Эрдыниевых – Цыремпиловых, «Нам спорт в работе помогает» - АО «Улан-Удэнский авиационный завод», «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья на рабочем месте» - МБУ «Горсвет», «Команда молодости нашей» - сборная команда города Улан-Удэ по волейболу школы оздоровления пенсионеров «Модуль здоровья».
В номинациях «Я люблю ЗОЖ» - секретарь ветеранской организации микрорайона Энергетик Зинаида Авраченкова, «Патриот-наставник» - атаман Улан-Удэнского городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» Денис Леонов, «Детский сад – территория здоровья» - заведующая детского сада №35 «Алые паруса» Наталья Клёнина, «От норм ГТО – к олимпийским медалям!» - ученик школы №35, двукратный чемпион Бурятии по футболу 2021-2022 годов Павел И., «Музыка здоровья» - главный дирижёр муниципального концертного духового оркестра Иван Красноперов. В номинации «PROспорт» - ведущая программы «PROспорт» на ТРК «Тивиком» Анастасия Пронькинова.
По решению Улан-Удэнского горсовета депутатов наступающий 2023-й объявлен Годом 100-летия Республики Бурятия. В праздничном концерте приняли участие солисты и творческие коллективы муниципальных учреждений культуры города Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ наградили горожан, внёсших вклад в развитие спорта и ЗОЖ
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