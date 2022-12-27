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Байкал стал самым популярным озером для катания на льду

Байкал стал самым популярным озером для катания на льду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Опрос провёл российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru

Красивые и живописные озера в России радуют нас весной, осенью и особенно летом. Но и зимой у них много поклонников — по чистому прозрачному льду так хорошо кататься на коньках, снегокатах и даже на автомобилях.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провёл опрос на тему: какие озера жители России выбирают, чтобы кататься на их ледяном покрове на любых средствах передвижения. Из 10 самых знаменитых озер Байкал единогласно занял первое место в России.

- С большим отрывом первое место занимает Байкал — 70% подписчиков выбрали «славное море» для катания. Кататься здесь можно и на коньках, и на собачьих упряжках, на автомобилях и даже - на велосипедах с шипованной резиной. Удивительная красота и прозрачность байкальского льда создала озеру в зимний период огромное количество поклонников. Катаются в массовом порядке здесь с февраля до конца марта. За ослепительными снимками зеркального льда охотятся многие любители и профессионалы фотопейзажей, - комментируют организаторы опроса на портале Tvil.ru.

Остальные озёра тоже являются известными туристическими достопримечательностями в своем регионе. Зимой на них можно кататься на коньках, лыжах, снегокатах, на собачьих упряжках, на аэросанях и даже на катерах на воздушной подушке:

Озеро Селигер (Тверская и Новгородская область) получило 9% голосов.
Ладожское озеро (республика Карелия) - 5% голосов
Онежское озеро (Карелия, Ленинградская и Вологодская области) - 4% голосов
Телецкое озеро (Алтай) - 3% голосов
Белое озеро (Московская область) - 3% голосов.
Чудское озеро (Псковская и Ленинградская области) - 2% голосов.
Озеро Ильмень (рядом с Новгородом Великим, Новгородская область) - 2% голосов.
Озеро Неро (на нем стоит Ростов Великий, Ярославская область)) - 1% голосов
Озеро Чаны (Новосибирская область) - 1% голосов.

Байкал туризм

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