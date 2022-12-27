Байкал стал самым популярным озером для катания на льду

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Опрос провёл российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru



Красивые и живописные озера в России радуют нас весной, осенью и особенно летом. Но и зимой у них много поклонников — по чистому прозрачному льду так хорошо кататься на коньках, снегокатах и даже на автомобилях.



Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провёл опрос на тему: какие озера жители России выбирают, чтобы кататься на их ледяном покрове на любых средствах передвижения. Из 10 самых знаменитых озер Байкал единогласно занял первое место в России.



- С большим отрывом первое место занимает Байкал — 70% подписчиков выбрали «славное море» для катания. Кататься здесь можно и на коньках, и на собачьих упряжках, на автомобилях и даже - на велосипедах с шипованной резиной. Удивительная красота и прозрачность байкальского льда создала озеру в зимний период огромное количество поклонников. Катаются в массовом порядке здесь с февраля до конца марта. За ослепительными снимками зеркального льда охотятся многие любители и профессионалы фотопейзажей, - комментируют организаторы опроса на портале Tvil.ru.



Остальные озёра тоже являются известными туристическими достопримечательностями в своем регионе. Зимой на них можно кататься на коньках, лыжах, снегокатах, на собачьих упряжках, на аэросанях и даже на катерах на воздушной подушке:



Озеро Селигер (Тверская и Новгородская область) получило 9% голосов.

Ладожское озеро (республика Карелия) - 5% голосов

Онежское озеро (Карелия, Ленинградская и Вологодская области) - 4% голосов

Телецкое озеро (Алтай) - 3% голосов

Белое озеро (Московская область) - 3% голосов.

Чудское озеро (Псковская и Ленинградская области) - 2% голосов.

Озеро Ильмень (рядом с Новгородом Великим, Новгородская область) - 2% голосов.

Озеро Неро (на нем стоит Ростов Великий, Ярославская область)) - 1% голосов

Озеро Чаны (Новосибирская область) - 1% голосов.



