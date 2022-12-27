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На севере Бурятии открылась резиденция Деда Мороза

На севере Бурятии открылась резиденция Деда Мороза
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северо-Байкальского района
На праздник пришли юные жители Северо-Байкальского района

Резиденция Деда Мороза открыла свои двери для жителей Северо-Байкальского района Бурятии. Двери резиденции открыты с 26 по 30 декабря, а также с 4 по 7 января с 13 до 16 часов.

Накануне Нового года в посёлке Нижнеангарск состоялось открытие резиденции Деда Мороза на территории центральной районной библиотеки. Юных гостей встретили Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, символ 2023 года – Заяц, а также персонажи волшебных сказок: часовщик, нерпа, медведь и символ уходящего года Тигр. В сказочных героев перевоплотились специалисты районного центра досуга, центральной библиотеки и педагоги детской школы искусств.

- Резиденция Деда Мороза принимает детвору уже пятый год. Мы постарались сделать её максимально интересной и насыщенной, - рассказала В.И.Карпушина, начальник управления культуры и архивного дела. – Коллективы учреждений культуры приложили все усилия, чтобы дети верили в новогодние чудеса.

На праздник пришли ребята разных возрастов: малыши и школьники. Вместе с героями сказок дети водили хороводы, рассказывали стихи, танцевали, играли в снежки и в награду получали конфеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.

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Северо-Байкальский район Бурятия Новый год Дед Мороз Праздники дети

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