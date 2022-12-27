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Четверть улан-удэнцев раздражает грохот новогодних фейерверков

Четверть улан-удэнцев раздражает грохот новогодних фейерверков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё 13% пожаловались на поднадоевшие «голубые огоньки»

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, что больше всего раздражает работающих жителей бурятской столицы в Новый год. Оказалось, что четверть (25%) не переносят шум от взрывающихся фейерверков и петард – в том, что многочасовой салют за окном вызывает один негатив, признался каждый четвёртый опрошенный.

На поднадоевшую за много лет новогоднюю программу по телевизору посетовали 13% респондентов. Каждый десятый (10%) недоволен обилием алкоголя и нетрезвыми людьми вокруг, а 6% устают от чрезмерного количества еды.

Ещё по 1% улан-удэнцев заявили: самое неприятное для них в новогоднюю ночь – недосып, острое ощущение одиночества, всеобщая одержимость празднованием и, напротив, сожаление, что веселье быстро заканчивается. А у 12% настроение портится из огромных расходов, погоды, суеты, необходимости мыть гору посуды и цен на такси.

Ничего не раздражает в Новый год 29% горожан. Шум от фейерверков чаще вызывает негативные эмоции у женщин (32% против 20%), а скучная телепрограмма – у мужчин (15% против 9%).
Новый год праздник

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