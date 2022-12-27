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Врачи из Бурятии рассказали, что делать при падении

Врачи из Бурятии рассказали, что делать при падении
Общество, 
После неудачного приземления жителям республики советуют встать на колени

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) имени В. В. Ангапова напомнили, как правильно себя вести при неудачном падении на скользкой дороге, крыльце или в любом другом месте. Первым делом нужно осторожно  повернуться и попробовать сесть – медленные движения предотвратят головокружение.

- Осмотритесь и найдите ближайшую стабильную опору, – отмечают в БСМП. – Если можете, встаньте сначала на одно колено, затем – на второе, и  поднимитесь, опираясь на более сильную ногу. При возможности сядьте на ближайшую лавочку и позовите на помощь.

Если вокруг никого нет, позвоните родственникам или в службу спасения по номеру 112. 

Как сообщал «Байкал-Daily», некоторые жители бурятской столицы просят не чистить от снега скользкую плитку, поскольку ходить по такой потом невозможно – она превращается в настоящий каток. Люди рискуют поскользнуться и упасть около некоторых ТЦ в центре Улан-Удэ и на дорожке у корпуса ВСГУТУ на улице Коммунистическая. Да и на том же Арбате бывает достаточно трудно удержать равновесие.

Много жалоб в соцсетях на тротуары на бульваре Карла Маркса в Октябрьском районе. Несколько недель назад недовольство высказывали и жители Железнодорожного. В мэрии тем временем сослались на регламент зимнего содержания объектов улично-дорожной сети и заявили: комбинат по благоустройству обязан убирать снег с городских улиц.




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