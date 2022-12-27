Состоялась жеребьёвка «Кубка Улан-Удэ» по мини-футболу

26 декабря в столице Бурятии состоялась жеребьёвка XVII международного турнира по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». В мероприятии приняли участие представители администрации Улан-Удэ, Улан-Удэнского горсовета, спортивной общественности и журналисты.
Итоги жеребьёвки:
Группа «А»
1. МФК «БайкалАвтоТрак» (г. Улан-Удэ)
2. МФК «Навбахор – 2» (г. Наманган, Узбекистан)
3. МФК «SanDali» (г. Иркутск)
4. МФК «Аян» (г. Чита)
5. ФК «Daran» (г. Улан-Батор, Монголия)
Группа «В»
1. МФК «ИрАэро» (г. Иркутск)
2. МФК «Локомотив» (г. Улан-Удэ)
3. МФК «СтройПроектСервис» (г. Иркутск)
4. МФК «Ирбис-99» (г. Якутск)
Группа «С»
1. МФК «Сервико» (г. Иркутск )
2. МФК «Сиб-Транзит» (г. Новосибирск)
3. МФК «Гранд-Байкал» (г. Ангарск)
4. МФК «СКА» (г. Чита)
5. МФК «СШ-5» (г. Улан-Удэ)
Группа «D»
1. МФК «Улан-Удэ Сити» (г. Улан-Удэ)
2. МФК «Битривер» (г. Братск)
3. МФК «Байкал-97» (г. Иркутск )
4. МФК «36 Армия» (г. Улан-Удэ)
5. ФК «Юнайтед Мерес Машинери» (г. Улан-Батор, Монголия)
Напомним, что традиционный XVII турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт с 4 по 8 января на двух спортивных аренах: в физкультурно-спортивном комплексе и в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Главный судья турнира – Алексей Поздоровкин. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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