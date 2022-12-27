27 декабря

26 декабря

Популярное

Состоялась жеребьёвка «Кубка Улан-Удэ» по мини-футболу

Состоялась жеребьёвка «Кубка Улан-Удэ» по мини-футболу
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В турнире примут участие 19 команд

26 декабря в столице Бурятии состоялась жеребьёвка XVII международного турнира по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». В мероприятии приняли участие представители администрации Улан-Удэ, Улан-Удэнского горсовета, спортивной общественности и журналисты.

Итоги жеребьёвки:

Группа «А»
1. МФК «БайкалАвтоТрак» (г. Улан-Удэ)
2. МФК «Навбахор – 2» (г. Наманган, Узбекистан)
3. МФК «SanDali» (г. Иркутск)
4. МФК «Аян» (г. Чита)
5. ФК «Daran» (г. Улан-Батор, Монголия)

Группа «В»
1. МФК «ИрАэро» (г. Иркутск)
2. МФК «Локомотив» (г. Улан-Удэ)
3. МФК «СтройПроектСервис» (г. Иркутск)
4. МФК «Ирбис-99» (г. Якутск)

Группа «С»
1. МФК «Сервико» (г. Иркутск )
2. МФК «Сиб-Транзит» (г. Новосибирск)
3. МФК «Гранд-Байкал» (г. Ангарск)
4. МФК «СКА» (г. Чита)
5. МФК «СШ-5» (г. Улан-Удэ)

Группа «D»
1. МФК «Улан-Удэ Сити» (г. Улан-Удэ)
2. МФК «Битривер» (г. Братск)
3. МФК «Байкал-97» (г. Иркутск )
4. МФК «36 Армия» (г. Улан-Удэ)
5. ФК «Юнайтед Мерес Машинери» (г. Улан-Батор, Монголия)

Напомним, что традиционный XVII турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт с 4 по 8 января на двух спортивных аренах: в физкультурно-спортивном комплексе и в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Главный судья турнира – Алексей Поздоровкин. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
спорт мини-футбол Улан-Удэ кубок международный турнир Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борцы Бурятии завоевали 10 наград всероссийского турнира
Борцы Бурятии завоевали 10 наград всероссийского турнира
Общество, 27.12.2022
Сборная республики успешно выступила на соревнованиях в Красноярске
В Бурятии провели турнир по волейболу среди соцработников
В Бурятии провели турнир по волейболу среди соцработников
Общество, 27.12.2022
В турнире приняли участие команды социальных учреждений Кабанского района
Дайверы водили хоровод вокруг ёлки на дне Байкала
Дайверы водили хоровод вокруг ёлки на дне Байкала
Общество, 27.12.2022
Дайверы погрузились на глубину 15 метров
ТОСы Улан-Удэ собрали 390 новогодних подарков участникам СВО
ТОСы Улан-Удэ собрали 390 новогодних подарков участникам СВО
Общество, 27.12.2022
Принять участие в акции можно до 28 декабря
На дорогах Бурятии работает новогодний патруль
На дорогах Бурятии работает новогодний патруль
Общество, 27.12.2022
Полицейский Дед Мороз и его внучка обращаются к водителям
В Бурятии попросили не доверять новогодние фейерверки пьяным людям
В Бурятии попросили не доверять новогодние фейерверки пьяным людям
Общество, 27.12.2022
А ещё жителей республики призвали не пользоваться неисправными гирляндами
Улан-удэнским школьникам рассказали о преимуществах службы во ФСИН
Улан-удэнским школьникам рассказали о преимуществах службы во ФСИН
Общество, 27.12.2022
Перед детьми также выступили служебные собаки
В Улан-Удэ опять озаботились скандальной стройкой у оперного театра
В Улан-Удэ опять озаботились скандальной стройкой у оперного театра
Общество, 27.12.2022
Общественники считают, что будущий полуподземный ТРЦ уродует центр города

Историю Бурятии сделали самостоятельным предметом в школах
Историю Бурятии сделали самостоятельным предметом в школах
Общество, 27.12.2022
Её не преподают отдельно только в Оке и Северобайкальске
В самом отдалённом селе Тарбагатайского района Бурятии установили вышку сотовой связи
В самом отдалённом селе Тарбагатайского района Бурятии установили вышку сотовой связи
Общество, 27.12.2022
На торжественное открытие собралась почти половина сельчан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^