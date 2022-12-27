Малыша назвали Ильдаром
В середине декабря в Иволгинском районе Бурятии зарегистрировано рождение 500-го ребёнка в этом году. 8 декабря в семье Михаила и Сэсэг на свет появился третий сын. Мальчика назвали Ильдаром.
Специалисты отдела поздравили отца с пополнением и вручили первый документ гражданина Российской Федерации – свидетельство о рождении, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Иволгинском районе Бурятии родился 500-й новорождённый
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