В Иволгинском районе Бурятии родился 500-й новорождённый

Малыша назвали Ильдаром



В середине декабря в Иволгинском районе Бурятии зарегистрировано рождение 500-го ребёнка в этом году. 8 декабря в семье Михаила и Сэсэг на свет появился третий сын. Мальчика назвали Ильдаром.



Специалисты отдела поздравили отца с пополнением и вручили первый документ гражданина Российской Федерации – свидетельство о рождении, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

