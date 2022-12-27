В Иркутской области «переписывают» шаманские ритуальные места

Их вносят в единый государственный реестр объектов культурного наследия



Места проведения обрядов коренных народов Байкальской Сибири включают в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В Иркутской области расположен 131 такой объект. Каждый из них изучили археологи центра сохранения историко-культурного наследия Иркутской области. Они уточнили религиозно-обрядовую значимость мест, их границы, установили предметы охраны.



— Сакральные объекты зачастую никак не обозначены, и только участники обрядов и местные жители могут знать, что та или иная местность является священной. Именно в целях обеспечения сохранности необходимо внесение таких мест в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и в единый государственный реестр недвижимости, – рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.



Значительная часть объектов, которые сейчас вносят в реестр, находится в Эхирит-Булагатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа. Это культовые места, где представители коренных народов проводят молебны – тайлаганы, площадки «барьса», на которых проезжающие путники делают подношения духам, «хозяевам» местности, оставляют там молоко щепотку табака или немного сладостей и просят о благополучном пути, а также культовые места, расположенные рядом с источниками воды, ключами и родниками. По шаманским представлениям, каждый из них имеет «эжина» – духа, хозяина, которому необходимо совершить подношение.



На данный момент в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации внесена информация о 64% сакральных объектов Иркутской области. Завершить эту работу планируется к марту 2023 года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

