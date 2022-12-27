В Бурятии прошёл турнир по хоккею с мячом памяти героев СВО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победила команда Баргузинской средней общеобразовательной школы



VII районный турнир по хоккею с мячом прошел в Баргузинском районе Бурятии 23 декабря. Он был посвящён памяти выпускников Байкальского колледжа туризма и сервиса, героически погибших при исполнении воинского долга: Олега Огуло, Ивана Хлескина, Владимира Плеханова, Евгения Белобородова, Константина Богдана и Александра Цындескина.



- Семь районных команд с первых минут соревнования принялись «штурмовать» ворота друг друга. На площадке сохранялась напряжённая борьба за каждый мяч, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



По результатам игр команде «Баргуты» Баргузинской средней общеобразовательной школы не было равных. Также в тройку лидеров вошли команды «Молодёжка» из Усть-Баргузина и Читканской средней общеобразовательной школы.



Лучшими игроками турнира признаны: Александр К. - вратарь, Тимофей Т. - нападающий, Леонид Н. - защитник и Алексей С. - лучший полевой игрок.



Отметим, соревнования по хоккею с мячом включены в программу республиканских зимних сельских спортивных игр, в которых принимают участие все муниципальные образования Бурятии.



