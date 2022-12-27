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В районе Бурятии сразу три пары отметили жемчужную свадьбу

В районе Бурятии сразу три пары отметили жемчужную свадьбу
Общество,  Фото:pixabay.com
Они прожили вместе три десятка лет

В пятницу,  23 декабря, сразу три семейные пары из Еравнинского района Бурятии отметили 30-летие совместной жизни. Они зарегистрировали брак три десятилетия назад, в 1992 году.

С круглой датой в этот день поздравили Тумэна и Раджану Дмитриевых, Пунсыка и Надежду Халхаровых и Ивана и Баирму Верхотуровых. Глава муниципального образования Чингис Цыренжапов и консультант Еравнинского районного сектора управления ЗАГС Арюна Хандаева пожелали «жемчужным» юбилярам всего самого наилучшего. Им вручили благодарственные письма, букеты и подарки.

Имена супругов занесли в почётную юбилейную книгу, в которой все три четы поставили свои личные подписи. Кроме того, для еравнинцев устроили различные конкурсы и викторины.


семьи

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