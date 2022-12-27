Сборная республики успешно выступила на соревнованиях в Красноярске
На II всероссийском турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Миндиашвили сборная Бурятии завоевала 10 медалей. Из них 5 серебряных и 5 бронзовых наград.
Призёрами прошедшего турнира стали:
II место - Булат Баясхолонов (в весовой категории до 65 кг);
II место - Тамир Ешинимаев (в весовой категории до 70 кг);
II место - Аюр Нимаев (в весовой категории до 92 кг);
II место - Алина Сагалакова (в весовой категории до 50 кг);
II место - Фирсова Ульяна (в весовой категории до 55 кг);
III место - Игорь Упхоев (в весовой категории до 70 кг);
III место - Буянто Шадапов (в весовой категории до 79 кг);
III место - Санжиева Дамира (в весовой категории до 50 кг);
III место - Мунсэл Цыденова (в весовой категории до 57 кг);
III место - Эржэма Жамсаранова (в весовой категории до 57 кг).
За медали турнира боролись юноши и девушки 2004 года рождения и старше. На соревнования приехали почти 200 сильнейших борцов страны из Бурятии, Кемеровской и Иркутской областей, Тывы, Якутии. Конкуренцию российским спортсменам составили спортсмены из Киргизии, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Борцы Бурятии завоевали 10 наград всероссийского турнира
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