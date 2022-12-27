Борцы Бурятии завоевали 10 наград всероссийского турнира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Сборная республики успешно выступила на соревнованиях в Красноярске



На II всероссийском турнире по вольной борьбе памяти Дмитрия Миндиашвили сборная Бурятии завоевала 10 медалей. Из них 5 серебряных и 5 бронзовых наград.



Призёрами прошедшего турнира стали:

II место - Булат Баясхолонов (в весовой категории до 65 кг);

II место - Тамир Ешинимаев (в весовой категории до 70 кг);

II место - Аюр Нимаев (в весовой категории до 92 кг);

II место - Алина Сагалакова (в весовой категории до 50 кг);

II место - Фирсова Ульяна (в весовой категории до 55 кг);

III место - Игорь Упхоев (в весовой категории до 70 кг);

III место - Буянто Шадапов (в весовой категории до 79 кг);

III место - Санжиева Дамира (в весовой категории до 50 кг);

III место - Мунсэл Цыденова (в весовой категории до 57 кг);

III место - Эржэма Жамсаранова (в весовой категории до 57 кг).



За медали турнира боролись юноши и девушки 2004 года рождения и старше. На соревнования приехали почти 200 сильнейших борцов страны из Бурятии, Кемеровской и Иркутской областей, Тывы, Якутии. Конкуренцию российским спортсменам составили спортсмены из Киргизии, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

